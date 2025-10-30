iSport.ua
Футбол

Новый скандал? Судаков иронически отреагировал на "оскорбление" со стороны Попова

Полузащитник Бенфики заступился за бывших партнеров.
Сегодня, 11:44       Автор: Василий Войтюк
Попов и Судаков / Getty Images
Попов и Судаков / Getty Images

После поединка Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером", в котором киевляне одержали победу 2:1 и вышли в четвертьфинал, защитник "бело-синих" Денис Попов отметился не самым приятным комментарием для игроков соперников.

"Классическое - это такой матч, знаете, для нас очень принципиальный. Я еще поиграл в те годы, когда были футболисты серьезнее, как Марлос, Тайсон, Мораес. Сейчас, да, можно сказать, пародия. Поэтому я видел, я учился на тех матчах и понимал, что это за противостояние".

На это высказывание в своем Telegram-канале отреагировал бывший игрок Шахтера Георгий Судаков.

"Приветствую Динамо с первой победой за 5 лет у пародистов", - написал Судаков.

Отметим, что в этом матче ветеран киевлян Андрей Ярмоленко сравнялся с голами в противостоянии между Динамо и Шахтером с лучшим бомбардиром в истории этих поединков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Шахтер Донецк Денис Попов Георгий Судаков

