Женская команда Ворсклы завершила еврокубковый сезон

Чемпионки Украины уступили победительницам чемпионата Дании в отборе Кубка Европы.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Ворскла уступила Фортуне / ФК Ворскла
Ворскла уступила Фортуне / ФК Ворскла

Женская команда Ворсклы по сумме двух поединков потерпела поражение от датской Фортуны в втором раунде квалификации новосозданного еврокубка - Кубка Европы.

После ничьей 1:1 в первой игре подопечные Ии Андрущак в ответном матче уступили с минимальным счетом 0:1.

Читай также: Ворскла не пробилась в основной раунд женской Лиги чемпионов

Единственный мяч в противостоянии в составе чемпионок Дании себе в актив записала Джой Омега, отличившись на 14-й минуте встречи.

Таким образом, чемпионки Украины завершили еврокубковый сезон-2025/26.

Кубок Европы
Квалификация, 2-й раунд
Ответный матч

Фортуна (Дания) - Ворскла (Украина) 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Омега, 14

Украина потеряла последнего представителя в женских еврокубках в нынешнем сезоне. Ранее отбор международных турниров не смог преодолеть Металлист 1925, а женская команда Колоса вылетела в первом раунде квалификации Кубка Европа.

