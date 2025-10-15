Женская команда Ворсклы завершила еврокубковый сезон
Женская команда Ворсклы по сумме двух поединков потерпела поражение от датской Фортуны в втором раунде квалификации новосозданного еврокубка - Кубка Европы.
После ничьей 1:1 в первой игре подопечные Ии Андрущак в ответном матче уступили с минимальным счетом 0:1.
Читай также: Ворскла не пробилась в основной раунд женской Лиги чемпионов
Единственный мяч в противостоянии в составе чемпионок Дании себе в актив записала Джой Омега, отличившись на 14-й минуте встречи.
Таким образом, чемпионки Украины завершили еврокубковый сезон-2025/26.
Кубок Европы
Квалификация, 2-й раунд
Ответный матч
Фортуна (Дания) - Ворскла (Украина) 1:0 (первый матч - 1:1)
Гол: Омега, 14
Украина потеряла последнего представителя в женских еврокубках в нынешнем сезоне. Ранее отбор международных турниров не смог преодолеть Металлист 1925, а женская команда Колоса вылетела в первом раунде квалификации Кубка Европа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!