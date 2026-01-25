Нуркич установил уникальное достижение в истории Юты
Cтал первым в истории Джаз с серией из трёх трипл-даблов.
Юсуф Нуркич оформил трипл-дабл в трех матчах подряд.
Таким образом, он стал первым игроком в составе Юты Джаз, кому это удалось. Для центрового этот трипл-дабл стал четвертым в карьере.
Свое имя в историю Джаз он вписал в матчах против Миннесоты, Сан-Антонио и Майами Хит.
list of Jazz players with three straight triple-doubles in franchise history:— Utah Jazz (@utahjazz) January 25, 2026
1. Jusuf Nurkić 🇧🇦
that's it, that's the list 🔥#PerformanceLeader presented by @UofUHealth pic.twitter.com/bhYE9Qoaxr
Добавим, что до Нуркича никому в истории Джаз не удавалось оформлять трипл-даблы в трех матчах подряд.
