Нуркич установил уникальное достижение в истории Юты

Cтал первым в истории Джаз с серией из трёх трипл-даблов.
Сегодня, 12:57       Автор: Валентина Чорноштан
Юсуф Нуркич / Getty Images
Юсуф Нуркич / Getty Images

Юсуф Нуркич оформил трипл-дабл в трех матчах подряд.

Таким образом, он стал первым игроком в составе Юты Джаз, кому это удалось. Для центрового этот трипл-дабл стал четвертым в карьере.

Свое имя в историю Джаз он вписал в матчах против Миннесоты, Сан-Антонио и Майами Хит.

Добавим, что до Нуркича никому в истории Джаз не удавалось оформлять трипл-даблы в трех матчах подряд.

Добавим, что до Нуркича никому в истории Джаз не удавалось оформлять трипл-даблы в трех матчах подряд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз

