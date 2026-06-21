Гран-при Индии может вернуться в календарь Ф-1

Министерство спорта Индии создало специальную комиссию для оценки перспектив возвращения этапа Формулы‑1 в страну, сообщает Sportstar The Hindu.

Отмечается, что комиссия включает изучение влияния возможного Гран‑при на экономику, туризм и международный престиж, а также разработку направлений развития автоспортивной инфраструктуры.

По данным источника, ожидается, что в течение трёх месяцев комиссия представит правительству Индии комплексные рекомендации: стоит ли возвращать этап и если да, то на какой трассе.

Напомним, что с 2011 по 2013 год в Формуле‑1 проходил Гран‑при Индии на трассе Международный автодром Будды. Причина, по которой этап перестали проводить из-за того что местные налоговые органы пытались взыскать с команд и руководства Формулы‑1 огромные налоги на прибыль.

Тем временем в итальянском СМИ стало известно, какой Гран‑при получит спринт в 2027 году.

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