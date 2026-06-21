Япония установила свой первый рекорд на ЧМ-2026

В воскресенье, 21 июня, Япония сыграла против Туниса.

Хавбек японцев Даичи Камада установил национальный рекорд на ЧМ.

В игре ему удалось отличиться голом на четвёртой минуте. Следовательно, он забил самый быстрый гол японской команды в истории Мундиалей.

Добавим, что в общей сложности за матч "самураи" забили 4 мяча, что принесло им победу и три очка. Они заняли второе место в группе F.

К слову, Бельгия теряет ключевого игрока перед матчем с Ираном.

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