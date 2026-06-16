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Автоспорт

Ферстаппен назвал слабое место Ред Булл в этом сезоне

Болид слаб на скоростных поворотах.
Сегодня, 11:24       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился информацией о проблемах болида, которые повлияли на его результат на прошлом Гран-при в Барселоне.

По словам нидерландца, болид теряет конкурентоспособность на всех типах резины, что серьёзно осложняет гонку.

Также пилот подчеркнул, что команда старалась компенсировать недостаток скорости стратегией, однако этого оказалось недостаточно, передаёт Formula Passion.

Ещё одна проблема в этом сезоне у болида красных быков возникает, считает Ферстаппен, на трассах с быстрыми поворотами, где нагрузка на шины особенно высокая.

Тем временем в Барселоне стартуют тесты Пирелли.Однако в них принимают участие  только три команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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