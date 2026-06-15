ЧМ-2026: Анонс дня — Франция vs Сенегал, Норвегия vs Ирак, Аргентина vs Алжир

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 16 на 17 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Подходит к завершению первый тур группового этапа ЧМ-2026.

Вечером 16 июня и в ночь с 16 на 17 июня нас ждёт старт двух претендентов на звание лучшего бомбардира мундиаля и действующих чемпионов мира.

16.06 | 22:00 | Франция — Сенегал

Мидоулендс Стэдиум, Ист-Ратерфорд, США.

Сборная Франции исторически, и особенно в последние 8–10 лет, является одним из фаворитов крупных турниров, однако к этому мундиалю подопечные Дидье Дешама подходят не в лучшей форме.

«Les Bleus» уступили в товарищеском матче Кот-д'Ивуару и не слишком уверенно обыграли Северную Ирландию.

Сомнения вызывает и фигура Килиана Мбаппе. Ещё по ходу клубного сезона форварда критиковали за работоспособность и игру без мяча (впрочем, перед стартом мундиаля Мбаппе дал интервью, в котором заявил, что должен работать лучше без мяча, если хочет выиграть ЧМ-2026), а в контрольных матчах к этому добавилась плохая реализация моментов, особенно в игре против Северной Ирландии.

Тем не менее Франция обладает самым звёздным составом на турнире, и если у Килиана игра вдруг не пойдёт, то роль лидера всегда могут взять на себя действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, претендент на следующий «Золотой мяч» Майкл Олисе, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе ПСЖ Дезире Дуэ или лидер Манчестер Сити Райан Шерки. Звёзд французской сборной можно было бы перечислять до утра, но тогда совсем не останется места для разговора о Сенегале.

Сенегал, к слову, в матчах перед чемпионатом мира также не продемонстрировал хороших результатов.

Если поражение от США ещё можно объяснить, то ничья с Саудовской Аравией действительно удивляет.

У Сенегала нет суперзвёзд уровня претендентов на «Золотой мяч» (за исключением Садио Мане, который претендовал на него в прошлом), однако благодаря этому команда представляет собой хорошо отлаженный коллективный механизм, где каждый работает на общий результат, чего порой может не хватать Франции.

От этого матча можно ожидать интриги до последних секунд, а вот предсказать его исход крайне сложно. В конце концов, Япония и Марокко уже сумели отобрать очки у фаворитов, так чем Сенегал хуже?

Интересный факт: в единственном матче между этими сборными победу одержал именно Сенегал — на ЧМ-2002 африканцы выиграли со счётом 1:0.

На сайте betking на победу Франции можно поставить с коэффициентом 1.50, тогда как потенциальный успех Сенегала оценивается коэффициентом 7.50. Коэффициент на ничью составляет 4.50.

17.06 | 01:00 | Ирак — Норвегия

Жиллетт Стэдиум, Фоксборо, США.

Ирак пробился на чемпионат мира впервые за 40 лет и попал в очень непростую группу.

Стартовать подопечным Грэма Арнольда предстоит против одного из «теневых» претендентов на победу в турнире.

Однако в товарищеских встречах команда показала, что способна конкурировать с сильными соперниками, сыграв вничью с Испанией. Правда, спустя несколько дней последовало поражение от Венесуэлы, которая на чемпионат мира не попала.

Что же касается Норвегии, то к команде Столе Сольбаккена будет приковано огромное внимание, особенно к Эрлингу Холанду и Мартину Эдегору.

Норвежский футбол уже сотворил одно чудо в сезоне-2025/26. Речь, конечно же, о выходе Будё-Глимта в 1/8 финала Лиги чемпионов, так что почему бы не замахнуться и на ещё одно?

В контрольных матчах подопечные Сольбаккена сыграли вничью с Марокко и обыграли Швецию.

Интересный факт: обе сборные впервые в 21 веке сыграют на чемпионате мира.

Эксперты betking считают фаворитом Норвегию, победа которой оценивается коэффициентом 1.22. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.66, а победа Ирака оценивается коэффициентом 15.00.

17.06 | 04:00 | Аргентина — Алжир

Эрроухед Стэдиум, Канзас-Сити, США.

На Аргентину на этом чемпионате мира возложена особая задача. Не просто выиграть турнир, а защитить свой титул.

Задача осложняется тем, что за четыре года «альбиселесте» практически не обновили состав. К «свежей крови» можно отнести Валентина Барко, Агустина Гиая и, конечно же, Нико Паса, однако пока никто из них не играет ключевой роли в команде Лионеля Скалони.

Тем не менее благодаря победам над Гондурасом и Исландией действующие чемпионы подходят к старту мундиаля в хорошем настроении.

Что касается Алжира, то эта сборная довольно неожиданно обыграла в товарищеском матче Нидерланды и разгромила Боливию.

Однако всё же "феннеки" подходят к первому матчу не в столь хорошем настроении, поскольку сыграют без лидера обороны Рами Бенсебаини, которого должен заменить Жауэн Хаджам. В остальном обе команды должны выйти на поле в оптимальных составах.

Интересный факт: последней сборной, сумевшей защитить титул чемпиона мира, была Бразилия — в 1962 году.

В линии betking можно поставить на победу Аргентины с коэффициентом 1.40, тогда как вероятность успеха Алжира представлена коэффициентом 9.00, а ничья — 4.75.

17.06 | 07:00 | Австрия — Иордания

Ливайс Стэдиум, Санта-Клара, США.

Австрия начнёт свой путь на турнире против номинально самого слабого соперника по группе — сборной Иордании.

К этому поединку подопечные Ральфа Рангника, к сожалению, не смогут подойти в полном составе. Кристоф Баумгартнер пропускает встречу, и ожидается, что его место в основе займёт Карни Чуквуэмека.

Команда Рангника решила провести перед ЧМ-2026 лишь один товарищеский матч — против сборной Туниса, в котором одержала минимальную победу.

Абсолютный дебютант чемпионатов мира сборная Иордании также понесла кадровую потерю перед этой встречей.

За "рыцарей" не сыграет молодая надежда нации Ибрагим Сабра. Форвард загребской "Локомотивы" получил повреждение голеностопа.

Интересный факт: Австрия заняла третье место на чемпионате мира 1954 года.

По версии betking, Австрия является фаворитом матча: коэффициент на её победу составляет 1.32, тогда как победа Иордании оценивается коэффициентом 10.00. Ничья оценивается коэффициентом 5.66.

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