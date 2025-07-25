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Футбол

Легенда сборной Италии возглавил клуб из ОАЭ

Андреа Пирло будет работать в ФК Юнайтед.
Сегодня, 11:27       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Пирло / Getty Images
Андреа Пирло / Getty Images

Итальянский специалист Андреа Пирло стал во главе ФК Юнайтед из ОАЭ.

Напомним, что ранее легенда сборной Италии возглавлял Ювентус, Сампдорию и Фатих Карагюмрюк, но нигде не проработал больше года.

Предполается, что Пирло подписал двухлетний контракт с эмиратским клубом.

Ранее также сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед может отправиться на Ближний Восток.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Пирло

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