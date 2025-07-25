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Футбол

Антони получил реальный вариант продолжения карьеры

Саудовские клубы заинтересовались бразильцем.
Сегодня, 10:42       Автор: Андрей Безуглый
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони может продолжить карьеру вне Европы, пишет Лайалл Томас.

По информации журналиста, серьезный интерес к бразильцу проявляют два неназванных саудовских гранда.

Сам же Антони хотел бы перейти в Бетис, где провел полгода в аренду, но у клуба не хватает средств на выкуп игрока.

При этом вингер открыт к переезду в Саудовскую Аравию, однако предпочел бы продолить карьеру в Европе.

Ранее также сообщалось, что экс-защитник Манчестер Сити стал свободным агентом.

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