Антони получил реальный вариант продолжения карьеры

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони может продолжить карьеру вне Европы, пишет Лайалл Томас.

По информации журналиста, серьезный интерес к бразильцу проявляют два неназванных саудовских гранда.

Сам же Антони хотел бы перейти в Бетис, где провел полгода в аренду, но у клуба не хватает средств на выкуп игрока.

При этом вингер открыт к переезду в Саудовскую Аравию, однако предпочел бы продолить карьеру в Европе.

Ранее также сообщалось, что экс-защитник Манчестер Сити стал свободным агентом.

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