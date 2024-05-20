Клуб Серии Б может уволить легенду итальянского футбола после неудачной попытки повышения

Итальянец Андреа Пирло может снова остаться без тренерской работы.

Как сообщает Николо Скира, Сампдория может уволить Пирло несмотря на действующий контракт после не очень удачного сезона-2023/24.

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Руководство генуэзцев определится с будущим Андреа в течение ближайших нескольких недель.

Сампдория закончила сезон на 7 месте во втором итальянском дивизионе. В 1/4 финале плей-офф за повышение в классе команда проиграла Палермо.

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