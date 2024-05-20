iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб Серии Б может уволить легенду итальянского футбола после неудачной попытки повышения

Сампдория рассматривает прекращение сотрудничества с Андреа Пирло.
Сегодня, 14:53
Андреа Пирло / Getty Images
Андреа Пирло / Getty Images

Итальянец Андреа Пирло может снова остаться без тренерской работы.

Как сообщает Николо Скира, Сампдория может уволить Пирло несмотря на действующий контракт после не очень удачного сезона-2023/24.

Читай также: Обладатель Золотого мяча возглавил аутсайдера чемпионата Италии

Руководство генуэзцев определится с будущим Андреа в течение ближайших нескольких недель.

Сампдория закончила сезон на 7 месте во втором итальянском дивизионе. В 1/4 финале плей-офф за повышение в классе команда проиграла Палермо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сампдория Андреа Пирло

Статьи по теме

Клуб Серии Б подписал украинского форварда Клуб Серии Б подписал украинского форварда
Легенда итальянского футбола рассказал, что мог оказаться в Реале Легенда итальянского футбола рассказал, что мог оказаться в Реале
Пирло вскоре может быть уволен из клуба второго итальянского дивизиона Пирло вскоре может быть уволен из клуба второго итальянского дивизиона
Саудовский клуб намерен назначить тренером именитого специалиста Саудовский клуб намерен назначить тренером именитого специалиста
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Другие страны18:05
Саудовский клуб намерен назначить тренером именитого специалиста
Украина17:56
Украина U-17 - Сербия U-17: онлайн-трансляция матча на чемпионате Европы
Лига Европы17:36
Аталанта - Байер: где смотреть финал Лиги Европы
Европа17:18
Манчестер Юнайтед установил окончательный ценник на Санчо
Бокс17:10
Стало известно, сколько Усик будет восстанавливаться от повреждения после боя с Фьюри
Европа17:04
"Восьмое чудо света": Жена экс-игрока сборной Италии порадовала подписчиков спортивной фигурой
Теннис16:55
Свитолина с победы стартовала на турнире во Франции
Лига Европы16:44
Аталанта - Байер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
Лига Европы16:20
Аталанта - Байер: прогноз на финал Лиги Европы
Евро-202416:18
Экс-защитник Динамо и трансферная цель Шахтера: Хорватия объявила заявку на ЕВРО-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK