Обладатель Золотого мяча возглавил аутсайдера чемпионата Италии

Чемпион мира и обладатель Золотого мяча 2006 года Фабио Каннаваро возглавил Удинезе.

Стороны заключили контракт до лета текущего года.

Бывший защитник сборной Италии сменил на посту Габриэле Чиоффи.

Сегодня, 22 апреля, команда проведет первую тренировку под руководством Каннаваро. Презентация состоится завтра.

В турнирной таблице лиги Удинезе занимает 17-е место, имея 28 очков за 32 тура.

Ранее сообщалось, что Ювентус нацелился на обидчика сборной Украины.

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