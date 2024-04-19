Ювентус нацелился на обидчика сборной Украины

Итальянский Ювентус планирует усилить линию атаки.

Как сообщает Николо Скира, "зебры" провели переговоры с агентом Альберта Гудмундссона. Первые контакты прошли успешно.

Читай также: Ювентус интересуется игроком сборной Испании

Между туринцами и Дженоа, которой принадлежит 26-летний исландец, пока что не было переговоров. Самому форварду предлагается контракт до 2028 года и зарплата 2.6 млн евро.

В текущем сезоне на счету Гудмундссона 32 матча, забив 15 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Напомним, что Альберт отличился в ворота сборной Украины в финале плей-офф отбора на Евро-2024, но, к счастью этот гол не помог его сборной победить "желто-голубых".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!