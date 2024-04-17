Ювентус интересуется игроком сборной Испании

Итальянский Ювентус намерен усилить линию полузащиты.

Как сообщает издание TuttoSport, в последние дни "зебры" значительно активнее интересовались возможностью приобретения Микеля Мерино, который защищает цвета сборной Испании и Реал Сосьедада.

Клаусула в контракте Мерино составляет 60 млн евро, но туринцы верят, что если он не продлит контракт с нынешним клубом, то летом его реально будет приобрести за 40-45 млн евро.

Также известно о заинтересованности к Микелю со стороны Арсенала, но "канониры" более интересуются его одноклубником Мартином Зубименди

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