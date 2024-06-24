Футболиста Венгрии, который получил жуткую травму, госпитализировали
Состояние здоровья Барнабаша Варги стабилизировалось.
В рамках третьего тура Евро-2024 Шотландия сыграла с Венгрией, которая минимально победила в поединке.
Игра была омрачена страшным эпизодом на 70-ой минуте. В штрафной столкнулись Ангус Ганн и Барнабаш Варга и последний потерял сознание.
По последним данным, состояние здоровья Варги стабилизировалось и он пришел в сознание. Игрока направили на обследование в больницу города Штуттгарт. Об этом сообщил Джанлука ди Марцио.
Напомним, на нашем сайте вы можете ознакомиться с участниками плей-офф Евро-2024.
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