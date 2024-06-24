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Футболиста Венгрии, который получил жуткую травму, госпитализировали

Состояние здоровья Барнабаша Варги стабилизировалось.
Сегодня, 00:55
Барнабаш Варга / Getty Images
Барнабаш Варга / Getty Images

В рамках третьего тура Евро-2024 Шотландия сыграла с Венгрией, которая минимально победила в поединке.

Игра была омрачена страшным эпизодом на 70-ой минуте. В штрафной столкнулись Ангус Ганн и Барнабаш Варга и последний потерял сознание.

По последним данным, состояние здоровья Варги стабилизировалось и он пришел в сознание. Игрока направили на обследование в больницу города Штуттгарт. Об этом сообщил Джанлука ди Марцио.

Напомним, на нашем сайте вы можете ознакомиться с участниками плей-офф Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: венгрия Барнабаш Варга

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