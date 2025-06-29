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Женская сборная Украины победила Венгрию в финале Золотой Евролиги по волейболу

«Желто-голубые» довольно легко справились с соперником.
Сегодня, 22:11       Автор: Василий Медвидь

В рамках финала Золотой Евролиги женская сборная Украины встретилась с Венгрией.

«Желто-голубые» отлично начали поединок, победив в первом сете - 16:25.

Вторая партия была сложной для нашей сборной и стала единственной проигранной в матче - 25:23.

В третьем и четвертом сетах украинки снова триумфировали со счетом 15:25 и 17:25.

Напомним, ранее мужская сборная Украины победила в волейбольной Лиге наций.

Венгрия - Украина 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 17:25)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина венгрия

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