Игрок сборной Венгрии получил жуткую травму в матче с Шотландией

В рамках 3-го тура Евро-2024 Шотландия встретилась с Венгрией.

В середине второго тайма произошел очень жуткий эпизод. Шотландский вратарь Ангус Ганн столкнулся с венгерским нападающим Барнабашом Варгой.

Ганна довольно быстро привели в чувство, а вот Варга получил страшную травму и долго не приходил в себя.

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На поле выбежали медицинские штабы обеих команд, которые в течение нескольких минут помогали Барнабашу. Также появились стюарды, которые спрятали нападающего от телекамер.

В итоге, Барнабаша забрали с поля и увезли в больницу. Позже стало известным, что в госпиталь Варгу везли еще без сознания.

Varga est transféré directement à l’hôpital. Une grande pensée pour lui ce soir, prions pour qu'il s'en sorte ! 🙏🏻#Euro2024 I #ECOHON pic.twitter.com/s7EVkjafZ6 — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) June 23, 2024

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