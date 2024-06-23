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Игрок сборной Венгрии получил жуткую травму в матче с Шотландией

Барнабаша Варгу отвезли в больницу.
Вчера, 23:45
Барнабаш Варга / Getty Images
Барнабаш Варга / Getty Images

В рамках 3-го тура Евро-2024 Шотландия встретилась с Венгрией.

В середине второго тайма произошел очень жуткий эпизод. Шотландский вратарь Ангус Ганн столкнулся с венгерским нападающим Барнабашом Варгой.

Ганна довольно быстро привели в чувство, а вот Варга получил страшную травму и долго не приходил в себя. 

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На поле выбежали медицинские штабы обеих команд, которые в течение нескольких минут помогали Барнабашу. Также появились стюарды, которые спрятали нападающего от телекамер.

В итоге, Барнабаша забрали с поля и увезли в больницу. Позже стало известным, что в госпиталь Варгу везли еще без сознания.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: венгрия шотландия

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