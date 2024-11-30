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Кухаревич забил в матче чемпионата Шотландии

Украинец отличился в ворота Мазервелла.
Сегодня, 17:56
Николай Кухаревич / Getty Images
Николай Кухаревич / Getty Images

В рамках 14-го тура чемпионата Шотландии Хиберниан Николая Кухаревича встречается с Мазервеллом.

"Хибс" открыли счет на 25-ой минуте матча. Автором гола стал Джуниор Хойлетт.

Позже гости удвоили свое преимущество благодаря голу вышеупомянутого Кухаревича. Украинец отправил мяч в сетку после углового.

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На момент написания новости счет в матче - 0:2. Продолжается перерыв.

Хиберниан идет на 11 из 12 мест в чемпионате Шотландии. Кухаревич забил три гола и является лучшим бомбардиром команды на уровне с Ники Кедденом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шотландия Николай Кухаревич

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