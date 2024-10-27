Украинский легионер забил второй мяч в чемпионате Шотландии

В воскресенье, 27 октября, в рамках 9-го тура чемпионата Шотландии встречались два аутсайдера - Хиберниан Кухаревича и Хартс.

Николай остался на скамейке запасных на этот поединок, однако уже на 61-й минуте вошел в игру.

Украинцу хватило четырех минут, чтобы забить свой второй гол в шотландском чемпионате. Кухаревич успел первым на добивании и открыл счет в матче.

Хиберниан был близок к тому, чтобы заработать крайне важные три очка, но на 87-й минуте Хартс сумели отыграться и удержать нчиью.

После девяти туров клуб украинца занимает последнюю строчку в чемпионате, имея с Хартс по шесть очков.

Ранее также Челси без Мудрика одержал победу над Ньюкаслом.

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