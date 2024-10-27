Украинский легионер забил второй мяч в чемпионате Шотландии
Николай Кухаревич мог принести победу Хиберниану.
В воскресенье, 27 октября, в рамках 9-го тура чемпионата Шотландии встречались два аутсайдера - Хиберниан Кухаревича и Хартс.
Николай остался на скамейке запасных на этот поединок, однако уже на 61-й минуте вошел в игру.
Украинцу хватило четырех минут, чтобы забить свой второй гол в шотландском чемпионате. Кухаревич успел первым на добивании и открыл счет в матче.
Хиберниан был близок к тому, чтобы заработать крайне важные три очка, но на 87-й минуте Хартс сумели отыграться и удержать нчиью.
После девяти туров клуб украинца занимает последнюю строчку в чемпионате, имея с Хартс по шесть очков.
Ранее также Челси без Мудрика одержал победу над Ньюкаслом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!