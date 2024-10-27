Челси - Ньюкасл 2:1: обзор матча и результат игры 27.10.2024

Украинец сыграл полчаса, но все ключевые события произошли до его появления на поле.

В воскресенье, 27 октября, в Лондоне на Стэмфорд Бридж в рамках девятого тура Английской Премьер-лиги сошлись Челси и Ньюкасл.

Михаил Мудрик, ставший героем "синих" в игре с Панатинаикосом (4:1) в Лиге конференций, остался на скамейке запасных. Но и без него команда Энцо Марески справилась с оппонентом.

На 18-й минуте Коул Палмер шикарной передачей со своей половины поля запустил в прорыв Педру Нету, который ворвался в штрафную и прострелил на Николаса Джексона. Форвард без проблем ударом в касание замкнул передачу.

Но еще до перерыва "сороки" отыгрались. В схожей ситуации, но при большем количестве игроков, Александер Исак с передачи Льюиса Холла сравнял счет.

Исход встречи решил удар Палмера на старте второго тайма. Англичанин протащил мяч к воротам соперника, не встретив никакого сопротивления. Оказавшись в штрафной, Коул нанес плотный удар низом в ближний угол, с чем не справился Ник Поуп.

На 67-й минуте Мудрик получил в свое распоряжение чуть более 20 минут, но ничем сверхзаметным украинец не отличился.

В итоге матч завершился победой Челси со счетом 2:1. Лондонцы вернулись в ТОП-4, имея теперь 17 очков. Ньюкасл же остался 12-м с 12-ю баллами.

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Статистика матча Челси - Ньюкасл девятого тура АПЛ

Челси - Ньюкасл 2:1

Голы: Джексон, 18, Палмер, 47 - Исак, 32.

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 1.85

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 7 - 3

Фолы: 13 - 16

Челси: Санчес - Гюсто (Кукурелья, 78), Фофана, Колвилл, Джеймс - Кайседо, Лавия (Фернандес, 72), Мадуэке (Мудрик, 67), Палмер, Нету - Джексон (Нкунку, 78).

Ньюкасл: Поуп - Ливраменто, Шер, Берн, Холл (Келли, 89) - Тонали (Лонгстафф, 68), Гимарайнш, Жоэлинтон (Осула, 89) - Альмирон (Мерфи, 68), Исак, Барнс (Уиллок, 68).

Предупреждения: Фофана, Лавия, Мадуэке, Санчес, Нету, Нкунку - Шер, Тонали, Лонгстафф.

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