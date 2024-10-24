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Три результативные действия Мудрика подарили Челси легкую победу над Панатинаикосом

Украинец провел отличный матч.
Вчера, 21:45
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В четверг, 24 октября, Челси отправился в гости к Панатинаикосу в рамках третьего тура Лиги конференций.

Счет был открыт уже на 23-й минуте. Мудрик прорвался по своему флангу и отдал точную передачу Феликсу, который в одно касание завершил атаку. Однако в целом первый тайм вышел довольно равным.

А вот во втором тайме Мудрик сделал разницу на поле.  На 49-й минуте украинец оформил гол, еще через пять минут снова ассистировал Феликсу и в итоге еще и умудрился вынудить оппонента сыграть рукой и привезти пенальти.

Панатинаикос сумел забить гол престижа благодаря действиям Факундо Пельистри, но в итоге Челси увез из Греции уверенные три очка.

Статистика матча Панатинаикос - Челси третьего тура Лиги конференций

Панатинаикос - Челси 1:4
Голы: Пеллистри, 69 - Феликс, 23, 55, Мудрик, 49, Нкунку (пенальти), 59

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 2.42
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 8 - 14
Удары в створ: 3 - 9
Фолы: 8 - 17

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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