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Верес - Ворскла 2:2: обзор матча и результат игры 27.10.2024

Команды поделили очки в результативном поединке.
Сегодня, 17:35
Верес - Ворскла / ФК Верес
Верес - Ворскла / ФК Верес

В воскресенье, 27 октября, в Ровно на стадионе Авангард прошел матч одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги между Вересом и Ворсклой.

В середине первого тайма хозяева поля вышли вперед в результате успешного исполнения пенальти, который исполнил Марко Мрвальевич.

Гости сумели отыграться только на 68-й минуте, когда Николай Ковталюк ударом головой замкнул подачу с фланга. А спустя десять минут Виктор Корниенко красиво исполнил штрафной удар.

Казалось, что Юрий Максимов добудет волевую победу в первой игре с момента своего возвращения в Полтаву, но нет - за четыре минуты до конца основного времени Николай Гайдучик принес своей команде ничью.

Верес и Ворскла продолжают быть соседями по турнирной таблице, занимая 11-е и 12-е места соответственно и будучи разделенными всего одним очком.

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Статистика матча Верес - Ворскла 11-го тура УПЛ

Верес - Ворскла 2:2
Голы: Мрвальевич, 28 (пен.), Гайдучик, 86 - Ковталюк, 68, Корниенко, 78.

Верес: Когут - Куция (Протасевич, 75), Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Сикейра (Кучеров, 81), Клец, Луан (Дахновский, 61), Шарай - Степанюк (Годя, 75), Мрвальевич (Гайдучик, 61).

Ворскла: Исенко - Пердута, Хрипчук, Гучек (Изотов, 84), Черноморец (Корниенко, 46) - Кане, Скляр (Нестеренко, 90+1), Челядин, Бацула - Иеде (Ндукве, 46), Ковталюк.

Предупреждения: Куция, Гайдучик, Сикейра, Вовченко - Иеде.

Удаление: Пердута, 87 (Ворскла, прямая красная карточка).

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