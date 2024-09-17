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Футбол

Украинский форвард попал в команду недели чемпионата Шотландии

Николай Кухаревич оказался в одной компании с Каспером Шмейхелем.
Сегодня, 12:59
Николай Кухаревич / Getty Images
Николай Кухаревич / Getty Images

Статистический портал WhoScored опубликовал свою версию символической команды недели в чемпионате Шотландии.

Одну из двух позиций нападающего занял украинец Николай Кухаревич с оценкой 7.58. Пару ему составил Джордан Уайт из Росс Каунти.

Среди известных футболистов в сборную попали легенда сборной Дании и сын Питера Шмейхеля Каспер Шмейхель и экс-игрок Тоттенхэма Кэмерон Картер-Уикерс.

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На прошлой неделе Кухаревич отметился голом в ворота Сент-Джонстона Максима Кучерявого.

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