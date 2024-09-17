Украинский форвард попал в команду недели чемпионата Шотландии

Николай Кухаревич оказался в одной компании с Каспером Шмейхелем.

Статистический портал WhoScored опубликовал свою версию символической команды недели в чемпионате Шотландии.

Одну из двух позиций нападающего занял украинец Николай Кухаревич с оценкой 7.58. Пару ему составил Джордан Уайт из Росс Каунти.

Среди известных футболистов в сборную попали легенда сборной Дании и сын Питера Шмейхеля Каспер Шмейхель и экс-игрок Тоттенхэма Кэмерон Картер-Уикерс.

Читай также: Судаков - самый рейтинговый, у Сикана самый большой апгрейд: Шахтер показал рейтинги в EAFC 25

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scottish Premiership Team of the Week pic.twitter.com/hRWFm87nD7 — WhoScored.com (@WhoScored) September 16, 2024

На прошлой неделе Кухаревич отметился голом в ворота Сент-Джонстона Максима Кучерявого.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!