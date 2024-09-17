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Судаков - самый рейтинговый, у Сикана самый большой апгрейд: Шахтер показал рейтинги в EAFC 25

У «горняков» пять золотых карточек.
Сегодня, 12:24
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

Донецкий Шахтер представил рейтинги своих игроков в EAFC 25.

Самым рейтинговым игроком украинского гранда стал Георгий Судаков, его рейтинг - 77.

Самый большой апгрейд по сравнению с прошлой версией у Даниила Сикана. Он получил +7 и теперь его рейтинг составляет 74.

Лучший показатель пасов, ударов и дриблинга у уже упомянутого Судакова. Эти показатели на карточке у Георгия 74, 73 и 80 соответственно.

Лучшая защита у Николая Матвиенко - 77, лучшая скорость у Эгиналду - 85.

Напомним, ранее свои рейтинги в EAFC 25 показало киевское Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Даниил Сикан Георгий Судаков

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