Судаков - самый рейтинговый, у Сикана самый большой апгрейд: Шахтер показал рейтинги в EAFC 25
У «горняков» пять золотых карточек.
Донецкий Шахтер представил рейтинги своих игроков в EAFC 25.
Самым рейтинговым игроком украинского гранда стал Георгий Судаков, его рейтинг - 77.
Самый большой апгрейд по сравнению с прошлой версией у Даниила Сикана. Он получил +7 и теперь его рейтинг составляет 74.
Лучший показатель пасов, ударов и дриблинга у уже упомянутого Судакова. Эти показатели на карточке у Георгия 74, 73 и 80 соответственно.
Лучшая защита у Николая Матвиенко - 77, лучшая скорость у Эгиналду - 85.
Напомним, ранее свои рейтинги в EAFC 25 показало киевское Динамо.
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