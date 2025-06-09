Ворскла подтвердила отставку Максимова, сославшись на слова тренера в СМИ
Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов покинет занимаемую должность после вылета из украинской Премьер-лиги и не будет работать с командой в следующем сезоне.
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
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Для подтверждения отставки 56-летнего специалиста пресс-служба "зелено-белых" решила привести слова самого Максимова, которые он сказал в телефонном разговоре с журналистом Владиславом Власенко.
"Я точно не останусь. Я не выполнил свою задачу. Хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что произошло. Мы вылетели очень досадно, и так не должно быть...", - заявил он.
Сейчас агент тренера согласовывает детали финализации действующего контракта специалиста.
Напомним, что Максимов возглавил Ворсклу в октябре 2024 года. Для тренера это была вторая каденция в полтавском клубе, ранее он уже возглавлял команду с 2019 по 2022 год.
В сезоне-2024/25 Ворскла финишировала 13-й в УПЛ и в переходных матчах не смогла сохранить прописку в высшем дивизионе, уступив представителю Первой лиги Кудривке (2:1, 0:1, пен. 3:4).
Ранее сообщалось, что Кривбасс назначил бывшего наставника Шахтера главным тренером.
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