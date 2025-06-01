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Футбол

Кудровка вырвала у Ворсклы путевку в УПЛ после драматической серии пенальти

Коллектив из Черниговской области пробился в элитный дивизион.
Вчера, 16:22       Автор: Антон Федорцив
Ворскла – Кудровка / УПЛ
Ворскла – Кудровка / УПЛ

Подопечные Юрия Максимова активнее начали. Ворскла провела ряд атак, но до опасности дело не дошло. Зато Кудровка реализовала первый же момент – Литовченко из пределов штрафной головой перебросил мяч над кипером.

Полтавчане могли сразу отыграться, но Салабай попал в перекладину. Новая вспышка пришлась на начало второго тайма. Сначала хавбек гостей Козак попал в штангу со штрафного, а с ответным ударом Кане справился Лепка.

Под занавес основного времени Ворскла упустила еще несколько возможностей. Дважды не хватило точности Салабаю, а выстрел Павлюка парировал вратарь. В дополнительное время полтавчане не реализовали два момента: Малыш отправил мяч выше ворот, а Ндукве – в перекладину.

Дело дошло до серии пенальти. Там развернулась настоящая драма. Первым промахнулся Сторчоус из Кудровки, но Ворскла смогла ответить "взаимностью". Решающим стал промах Скляра, удар которого отразил Лепка.

Статистика матча Ворскла – Кудровка за место в Премьер-лиге

Ворскла – Кудровка – 0:1 (пенальти – 3:4; первый матч – 2:1)
Гол: Литовченко, 9

Удары: 27 - 8
Удары в створ: 11 - 4
Угловые: 9 - 0
Фолы: 19 - 21

Ворскла: Исенко – Пердута, Малыш, Павлюк, Бацула – Скляр, Челядин (Пасич, 74) – Кане, Кулач (Иеде, 61), Салабай – Ндукве

Кудровка: Лепка – Мачелюк, Потимков, Сердюк, Мельничук – Вечурко (Шершень, 91), Думанюк – Козак (Андрущенко, 70), Литовченко (Сторчоус, 42), Рогозинский (Свитюха, 70, Тузенко, 91) – Легостаев

Предупреждения: Малыш, Кане, Бацула, Скляр – Сторчоус

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла Кудровка

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