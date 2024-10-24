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Ворскла вернула именитого наставника на пост главного тренера

Полтавскую команду вновь возглавил Юрий Максимов.
Сегодня, 13:52
Юрий Максимов / ФК Ворскла
Юрий Максимов / ФК Ворскла

Полтавская Ворскла сменила главного тренера накануне следующего тура УПЛ.

Как сообщает пресс-служба полтавчан, команду вновь возглавил Юрий Максимов. Контракт специалиста с его старым-новым клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 

Максимов был свободным агентом после прекращения выступлений в УПЛ Днепра-1. Главным тренером Ворсклы ранее был Сергей Долганский, но вчера его уволили, однако, он будет тренером вратарей в штабе своего преемника.

Сейчас полтавчане идут на 12-ой позиции в чемпионате Украины.

Напомним, на ISPORT доступен календарь матчей УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла Юрий Максимов

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