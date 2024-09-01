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Максимова сватают в Черноморец - специалист высказался по поводу слухов

Бывший тренер СК Днепр-1 на данном этапе карьеры находится без клуба.
Сегодня, 16:41
Юрий Максимов / СК Днепр-1
Юрий Максимов / СК Днепр-1

Одесский Черноморец плохо начал новый сезон в украинской Премьер-лиге, что обусловило появление слухов о смене главного тренера команды. Некоторые СМИ называют Юрия Максимова главным кандидатом в замену Александру Бабичу.

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Сам Максимов прокомментировал данные слухи, заявив, что не слышал ничего подобного:

"О Черноморце не слышал. Сейчас периодически катаюсь на матче ветеранов, получаю удовольствие. А как будет дальше - посмотрим. В футболе так и бывает, кого-то назначают, кого-то увольняют. Даешь результат - работаешь, не даешь - до свидания", - цитирует Максимова Sport.ua

Напомним, последним местом работы Максимова был СК Днепр-1, прекративший существование перед стартом нового сезона. Бабич возглавил Черноморец только летом, сменив в должности Романа Григорчука.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрий Максимов ФК Черноморец

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