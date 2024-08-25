Любенович заговорил о возможности возглавить Зорю: С командой работают мои хорошие друзья

Главный тренер закарпатского Миная, которого летом активно сватали возглавить луганскую Зорю, откровенно ответил, когда будет готов вести переговоры с клубом:

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"Это вообще неправда. Даже если бы обратились ко мне, я бы ответил отказом. С командой работают мои хорошие друзья. Я очень уважаю Коваля и Бартуловича, с которым мы на связи каждый второй день. Пока у Зари есть тренер, никаких переговоров я вести не буду.

Заря всегда будет в моем сердце. Если они останутся без тренера, я готов вернуться. Мне уже на днях Бартулович звонил и переспрашивал об этом. Я ему показал сообщение, что ни с кем не разговаривал. Они могут спокойно работать. С Евгением Борисовичем никаких контактов не было. Смысл выходить на меня, когда у Зари три победы в четырех матчах нового сезона?

Меня интересует только работа и достижения в работе. Мне не нравятся эти истории обо мне. Сегодняшние журналисты начали больше работать с уклоном в желтуху", - цитирует Любеновича портал Украинский футбол.

Напомним, после трех туров нового сезона украинской Премьер-лиги Заря набрала шесть очков в трех матчах. Команда Юрия Коваля обыграла Ингулец и Черноморец, а также проиграла Александрии.

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