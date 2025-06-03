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УПЛ раздала награды мая

Элитный дивизион определил лучших по итогам месяца.
Сегодня, 16:57       Автор: Антон Федорцив
Амбросий Чачуа / ФК Карпаты
Амбросий Чачуа / ФК Карпаты

Украинская Премьер-лига объявила лучших игроков и тренеров мая. Призы достались представителям львовских Карпат и Александрии, сообщает официальный сайт УПЛ.

Полузащитник "львов" Амбросий Чачуа – лучший футболист месяца. Он оформил 3 гола в четырех чемпионатах Украины. С результатом 10 мячей за сезон Чачуа разделил 6 место в списке бомбардиров.

Тем временем бывший наставник Александрии Руслан Ротань – лучший тренер мая. "Желто-черные" под его руководством набрали 7 очков в четырех поединках. Такое наследие позволило Александрии оформить премьерное "серебро".

Напомним, ранее Ротань подтвердил переговоры с Шахтером из Донецка.

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