УПЛ раздала награды мая
Элитный дивизион определил лучших по итогам месяца.
Украинская Премьер-лига объявила лучших игроков и тренеров мая. Призы достались представителям львовских Карпат и Александрии, сообщает официальный сайт УПЛ.
Полузащитник "львов" Амбросий Чачуа – лучший футболист месяца. Он оформил 3 гола в четырех чемпионатах Украины. С результатом 10 мячей за сезон Чачуа разделил 6 место в списке бомбардиров.
Тем временем бывший наставник Александрии Руслан Ротань – лучший тренер мая. "Желто-черные" под его руководством набрали 7 очков в четырех поединках. Такое наследие позволило Александрии оформить премьерное "серебро".
Напомним, ранее Ротань подтвердил переговоры с Шахтером из Донецка.
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