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Футбол

Ротань подтвердил, что проводил переговоры с Шахтером

Наставник находился в шорт-листе "горняков".
Сегодня, 09:40       Автор: Митя Шитко
Руслан Ротань / ФК Александрия
Руслан Ротань / ФК Александрия

Новый главный тренер Полесья Руслан Ротань рассказал, что общался с представителями Шахтера.

Специалист сообщил, что он обменялся мнениями с "горняками" перед тем, как возглавить Полесье.

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"Разговоры разговорами, но опять же, Шахтер – это большой клуб, у которого всегда есть шорт-лист тренеров. Мне очень приятно, что я в этом шорт-листе был. Сейчас они сделали свой выбор. Это по-профессиональному.

Был разговор, ничего конкретного не было. Мы пообщались, выслушали мнения и на этом все", - сказал Ротань для BurBuzz.

Специалист по завершении сезона-2024/25 покинул Александрию, а затем возглавил Полесье.

Шахтер же объявил об уходе Марино Пушича, а вместо него был назначен Арда Туран.

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