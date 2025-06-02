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Футбол

ФИФА обязала Коринтианс выплатить Шахтеру один миллион евро

Бразильский клуб не заплатил за аренду игрока.
Вчера, 23:50       Автор: Митя Шитко
Майкон / Getty Images
Майкон / Getty Images

Коринтианс заплатит Шахтеру один миллион евро. Об этом сообщает Meu Timao.

По информации источника, ФИФА постановила, что бразильский клуб вовремя не заплатил "горнякам" за аренду центрального полузащитника Майкона. 

У Коринтианса есть 45 дней, чтобы рассчитаться. Если клуб не сделает этого, он может получить трансферный бан. Санкции касаются продления аренды Майкона в 2023 и 2024 годах. 

ФИФА также определила уплату процентов в размере 10% годовых по каждому просроченному платежу в дополнение к штрафу по контракту в размере 75 тысяч евро и штрафу в размере 45 тысяч долларов, которые должны быть уплачены непосредственно организации.

Аренда Майкона действует до 31 декабря 2025 года. Он выступает за бразильский клуб после начала полномасштабной войны. 

Ранее сообщалось, что Туран впервые обратился к болельщикам Шахтера.

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