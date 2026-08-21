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Футбол

Вингер ЛНЗ отправился в аренду в венгерский клуб

Джевисон Беннетт продолжит карьеру в составе Дьера.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Джевисон Беннетт / ФК ЛНЗ
Джевисон Беннетт / ФК ЛНЗ

Вингер ЛНЗ Джевисон Беннетт перешел в венгерский Дьер.

Об этом сообщила пресс-служба черкасского клуба.

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22-летний костариканский футболист будет выступать за венгерский клуб на правах аренды.

Напомним, что Беннетт перешел в ЛНЗ в марте 2025 года. В составе черкасской команды вингер провел 18 матчей, отличившись одной голевой передачей.

В нынешнем сезоне костариканец принял участие в одном поединке УПЛ.

Напомним, ранее ЛНЗ презентовал два комплекта обновленной формы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы ЛНЗ

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