Атлетико определился с заменой Серлота

Атлетико определился с заменой Александеру Серлоту, пишет Marca.

Напомним, что норвежский форвард получил травму и пропустит некоторое время.

На замену ему Атлетико предпочел бы подписать Николаса Джексона. В клубе рассчитывают, что возвращение в Испанию положительно скажется на форме сенегальца.

Однако при этом мадридский клуб не может позволить себе полноценный трансфер, так как уже потратился этим летом. А потому их интересует только аренда.

На текущий момент только неизвестно, заинтересует ли аренда Челси и самого игрока.

Ранее также сообщалось, что другой форвард Челси также может покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!