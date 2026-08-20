iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Атлетико определился с заменой Серлота

Мадридцы следят за Николасом Джексоном.
Вчера, 21:40       Автор: Андрей Безуглый
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Атлетико определился с заменой Александеру Серлоту, пишет Marca.

Напомним, что норвежский форвард получил травму и пропустит некоторое время.

На замену ему Атлетико предпочел бы подписать Николаса Джексона. В клубе рассчитывают, что возвращение в Испанию положительно скажется на форме сенегальца.

Однако при этом мадридский клуб не может позволить себе полноценный трансфер, так как уже потратился этим летом. А потому их интересует только аренда.

На текущий момент только неизвестно, заинтересует ли аренда Челси и самого игрока.

Ранее также сообщалось, что другой форвард Челси также может покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Инсайдер раскрыл новую зарплату Ферстаппена Инсайдер раскрыл новую зарплату Ферстаппена
Форвард Челси интересен сразу ряду английских клубов Форвард Челси интересен сразу ряду английских клубов
Антонелли стартует в Монце с последнего места Антонелли стартует в Монце с последнего места
Гран-при Нидерландов: расписание гоночного уикэнда Гран-при Нидерландов: расписание гоночного уикэнда

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК и первый тур Ла Лиги
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:06
Формула 123:06
Инсайдер раскрыл новую зарплату Ферстаппена
Европа21:40
Атлетико определился с заменой Серлота
Европа20:50
Форвард Челси интересен сразу ряду английских клубов
Формула 120:15
Антонелли стартует в Монце с последнего места
Формула 119:30
Гран-при Нидерландов: расписание гоночного уикэнда
Европа18:58
Ливерпуль хочет подписать игрока другого клуба АПЛ
Европа18:35
Манчестер Сити пытается подписать 100-миллионного бразильца
Европа18:00
Бавария согласилась продать своего хавбека
Европа17:17
Европейский гранд подписал стратегическое партнерство с НХЛ
Формула 116:50
Еще одна команда готовится представить новый контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK