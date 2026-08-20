Европейский гранд подписал стратегическое партнерство с НХЛ

Бавария будет помогать развитию хоккея в Германии.

Бавария объявила о многолетнем стратегическом партнерстве с НХЛ.

Стороны подписали соответствующий контракт.

Он включает в себя создание платформы для межспортивного сотрудничества, медиа-кампаний и совместный брендинг.

НХЛ будет способствовать популярности бренда Баварии в Северной Америке, а мюнхенцы будут развивать хоккейные инициативы в Германии.

Кроме того Германия примет шесть матчей НХЛ в течение двух лет. Бостон встретится с пока неизвестным соперником, Оттава сыграет с Чикаго в Дюссельдорфе, а Эдмонтон проведет две игры в Кельке.

Ранее также сообщалось, что Youtube может заполучить региональные права на НБА.

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