iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Европейский гранд подписал стратегическое партнерство с НХЛ

Бавария будет помогать развитию хоккея в Германии.
Сегодня, 17:17       Автор: Андрей Безуглый
fcbayern.com
fcbayern.com

Бавария объявила о многолетнем стратегическом партнерстве с НХЛ.

Стороны подписали соответствующий контракт.

Он включает в себя создание платформы для межспортивного сотрудничества, медиа-кампаний и совместный брендинг.

НХЛ будет способствовать популярности бренда Баварии в Северной Америке, а мюнхенцы будут развивать хоккейные инициативы в Германии.

Кроме того Германия примет шесть матчей НХЛ в течение двух лет. Бостон встретится с пока неизвестным соперником, Оттава сыграет с Чикаго в Дюссельдорфе, а Эдмонтон проведет две игры в Кельке.

Ранее также сообщалось, что Youtube может заполучить региональные права на НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бавария согласилась продать своего хавбека Бавария согласилась продать своего хавбека
Еще одна команда готовится представить новый контракт Еще одна команда готовится представить новый контракт
Шахтер оформил аренду бразильца из Саудовской Аравии Шахтер оформил аренду бразильца из Саудовской Аравии
«Король Артур»: BETKING начинает партнерство с пилотом UDC Pro 2 Артуром Подлужным «Король Артур»: BETKING начинает партнерство с пилотом UDC Pro 2 Артуром Подлужным

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК и первый тур Ла Лиги
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Европа18:00
Бавария согласилась продать своего хавбека
Европа17:17
Европейский гранд подписал стратегическое партнерство с НХЛ
Формула 116:50
Еще одна команда готовится представить новый контракт
Украина16:25
Шахтер оформил аренду бразильца из Саудовской Аравии
Другое15:35
«Король Артур»: BETKING начинает партнерство с пилотом UDC Pro 2 Артуром Подлужным
Бокс14:53
Шейн Фьюри предрекает досрочную победу Тайсона над Джошуа
Европа14:44
Ла Лига-2026/27, анонс тура №2: Барселона и Реал наконец-то начнут свой сезон
НБА14:28
Кливленд и Харден договорились о новом контракте
Европа14:10
Стало известно, почему Ювентус отказался от Трубина
НБА13:40
Шакил вынес вердикт Филадельфии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK