Шейн Фьюри предрекает досрочную победу Тайсона над Джошуа

Шейн Фьюри считает, что Энтони Джошуа серьёзно потерял в способности держать удар. По его мнению, если Тайсон Фьюри попадёт первым, бой может закончиться досрочно.

Особенно настораживают поражение от Даниэля Дюбуа и два нокдауна от Кристиана Пренги в первом раунде последнего боя, пишет Boxing News24.

Если Тайсон попадёт по нему первым, то всё закончится. Думаю, Тайсон попадёт по нему.

При этом Джошуа по‑прежнему обладает мощью, способной нокаутировать любого соперника. Главный вопрос — сможет ли он выдержать первый серьёзный удар Тайсона.

Ранее Питер Фьюри рассказал, почему Итаума рискует проиграть в бою за титул чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе.

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