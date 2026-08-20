«Король Артур»: BETKING начинает партнерство с пилотом UDC Pro 2 Артуром Подлужным

В рамках партнерства Артур официально становится амбассадором бренда в своем новом фирменном образе — «Король Артур».

Дрифт — зрелищный и эмоциональный вид автоспорта, который собирает большую аудиторию как на трассах, так и в цифровых медиа. Для BETKING партнерство с Артуром Подлужным — возможность поддержать украинского спортсмена и присоединиться к развитию и популяризации дрифта в Украине.

Сейчас Артур Подлужный занимает второе место в турнирной таблице UDC Pro 2. В сентябре пилота ждут еще два этапа чемпионата и Кубок Украины в классе Pro. В то же время уже 22–23 августа Подлужный выступит в Каменском на четвертом этапе серии Open Drift.

Сам Артур рассказывает, что выступления в UDC Pro 2 и Open Drift требуют разного подхода из-за различий в формате соревнований, судействе, характеристиках трасс и используемых шинах.

«Сложно сравнивать напрямую, потому что судейство абсолютно разное. В UDC судейство вышло на более высокий, более объективный уровень. В Open Drift еще есть вопросы, которые решаются непосредственно во время соревнований — например, как оцениваются парные заезды. Я много анализирую: пересматриваю заезды, гонку онлайн после соревнований, разбираю брифинги и сравниваю рекомендации судей с оценками.

Мне комфортнее и удобнее ехать на большом грипе. UDC — чемпионат более сложный и быстрый, он мне больше импонирует, потому что там более предсказуемая шина — «полуслик». В Open Drift используется «наварка» — покрышка с меньшим грипом. Поэтому выбор сложный: ехать стабильно и надежно или быстро, но с риском, что колесо развалится. На «полуслике» UDC все прогнозируемо и стабильно. «Наварка» в Open Drift — история менее предсказуемая», — делится Артур Подлужный.

Пилот также объясняет разницу между классами Semi-Pro и Pro 2 и отмечает, что из-за различий в технических требованиях команда постоянно адаптирует настройки автомобиля под конкретные соревнования.

«В чемпионате Open Drift — полупрофессиональный трек: разгон короче, и там много маломощных машин, которые могут конкурировать с мощными, потому что на «наварке» именно маломощная машина лучше цепляется. Абсолютно другие технические настройки подвески из-за того, что в сериях используются разные по размеру и качеству шины.

Для себя я называю OD «гибридным дрифтом»: многое отличается от настоящего дрифта, где автомобиль едет на «полуслике». Постоянно приходится подстраиваться под шину — она лучше цепляется на низких оборотах и «замыливается» на высоких. Поэтому машинам Pro 2 ехать в Open Drift сложно!» — добавляет пилот.

По словам Артура Подлужного, команда постоянно меняет и адаптирует настройки автомобиля в зависимости от особенностей конкретных соревнований. При этом основным приоритетом остается чемпионат UDC, где мощность автомобиля и умение правильно им управлять играют особенно важную роль.

Первый сезон партнерства BETKING и Артура Подлужного продолжается. Впереди — новые этапы сезона, борьба за самые высокие позиции в UDC Pro 2 и выступления на других украинских дрифт-площадках. Отныне на трассе пилот будет представлять BETKING в своем новом фирменном образе — «Король Артур».

В BETKING отмечают, что поддержка спорта является одним из ключевых направлений деятельности бренда. Партнерство с Артуром Подлужным — это возможность поддержать лидера украинского дрифта, который развивается в профессиональном дрифте, и присоединиться к популяризации автоспорта в Украине. BETKING системно поддерживает спортивные инициативы, которые объединяют активные сообщества, создают новые возможности для спортсменов и способствуют развитию различных спортивных дисциплин.

Справка о BETKING

BETKING — лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. BETKING предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, сосредотачиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры.

BETKING активно содействует развитию спорта в Украине: поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

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