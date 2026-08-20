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Футбол

Бавария согласилась продать своего хавбека

Пальинья вернется на родину.
Сегодня, 18:00       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Пальинья / Getty Images
Жоау Пальинья / Getty Images

Полузащитник Баварии Пальинья снова сменит клуб, пишет Фабрицио Романо.

Бенфика уже договорилась и с мюнхенцами, и с самим игроком. В ближайшие 24 часа сделка должна быть завершена.

Пальинья обойдется португальскому клубу в 14 млн евро. Еще пять млн евро оговорены в качестве различных бонусов.

Напомним, что португалец не смог прижиться в Германии и прошлый сезон провел в аренде в Тоттенхэме.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм хочет провернуть двойной трансфер.

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