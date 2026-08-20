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Футбол

Ливерпуль хочет подписать игрока другого клуба АПЛ

Брайтон отказался продать Янкуба Минте.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Янкуба Минте / Getty Images
Янкуба Минте / Getty Images

Ливерпуль пытался подписать Янкуба Минте, пишет The Athletic.

Мерсисайдцы предложили за 22-летнего вингера 50 млн фунтов, но Брайтон ответил отказом.

Неизвестно, планируют ли "чайки" вовсе продавать гамбийца или же просто хотят продать его подороже.

Также неизвестно, будет ли Ливерпуль посыласть еще предложения.

В прошлом сезоне Янкуба Минте провел 36 матчей, записав на свой счет семь голевых действий. Сейчас же футболист выбыл из-за травмы на предположительно два месяца.

Ранее также сообщалось, что дорогого вингера пытается приобрести и Манчестер Сити.

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