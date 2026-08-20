Форвард Челси интересен сразу ряду английских клубов

Лиам Делап склоняется к тому, чтобы принять одно из предложений.

Нападающий Челси Лиам Делап может сменить клуб, пишет Бен Джейкобс.

На английского форварда претендуют еще три английских клуба.

Напомним, что Делап интересен Комо, однако Челси требует 50 млн фунтов, которые итальянцы не хотят платить.

К тому же сам форвард предпочел бы остаться в Англии и ждет соотвестсвующих предложений. По информации инсайдера, в гонку вступили Ноттингем, Лидс и Эвертон.

Клубы осведомлены о требованиях Челси, однако также они уверены, что цену удастся сбить.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль также пытается провернуть интересный трансфер.

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