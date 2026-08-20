Антонелли стартует в Монце с последнего места

Именно там Мерседес проведет замену двигателя.

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли подтвердил, что начнет гонку в Монце с последнего места.

Напомним, ранее стало известно, что лидеру личного зачета нужно произвести замену двигателя. Команда решила сделать это в Монце.

Сам Антонелли объявил такое решение тем, что на трассе в Италии будет легче обгонять и, теоретически, он не потеряет много очков.

Штраф за новый двигатель я получу на этапе в Монце. Это было общим решением, ведь Монца – одна из трасс, где обгоны даются проще всего. Да, еще это домашний для меня этап, но я все же больше думаю о борьбе за победу в чемпионате, так что мне нужно трезво оценивать ситуацию, думая о том, на какой трассе у меня будет больше шансов отыграть много позиций по ходу гонки. Вот почему именно Монца находится в самом верху списка трасс, наиболее предпочтительных для того, чтобы отбыть моторный штраф

Напомним, что в этот уикэнд состоится Гран-при Нидерландов.

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