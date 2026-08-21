Тоттенхэм договорился с нападающим Манчестер Сити

Переход нападающего Манчестер Сити и сборной Египта Омара Мармуша в Тоттенхэм находится на финальной стадии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, лондонский клуб уже согласовал с 27-летним футболистом условия его личного контракта, который будет рассчитан до лета 2031 года.

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Отмечается, что в подписании египетского форварда заинтересован главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби, который играет ключевую роль в этом трансфере.

При этом игрок недавно отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Мармуш провел в составе Манчестер Сити 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также договорился с Манчестер Сити о покупке вингера Савиньо.

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