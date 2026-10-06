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НХЛ: Даллас разгромил Сан-Хосе, Оттава обыграла Бостон

Состоялись очередные матчи в Национальной Хоккейной Лиге.
Сегодня, 10:42       Автор: Сергей Носенко
Даллас - Сан-Хосе / Getty Images
Даллас - Сан-Хосе / Getty Images

В ночь на 6 октября регулярный чемпионат НХЛ продолжился новой порцией поединков. Стоит отметить уверенную победу Далласа, не пропустившего от Сан-Хосе, а также успех Оттавы, забросившей четыре шайбы в ворота Бостона.

Результаты матчей за 6 октября

Тампа-Бей – Филадельфия – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

  • 1:0 – 16 Пойнт (Карлсон, Кучеров)
  • 2:0 – 20 Хольмберг (Михеев, Гиргенсонс)
  • 2:1 – 27 Ферстер (Силер, Кутюрье)
  • 3:1 – 57 Михеев (Хольмберг)
  • 4:1 – 59 Хейгл (Кучеров)

Бостон – Оттава – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

  • 0:1 – 7 Штюцле (Амадио)
  • 0:2 – 9 Штюцле
  • 0:3 – 21 Батерсон (Штюцле)
  • 0:4 – 25 Амадио (Пинто, Казинс)
  • 1:4 – 43 Гейгенс

Питтсбург – Виннипег – 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

  • 1:0 – 29 Киндел (Карлайл, Карлссон)
  • 1:1 – 44 Иафалло
  • 1:2 – 47 Лаури (Иафалло, Демело)
  • 2:2 – 48 Карлайл (Киндел, Койвунен)
  • 2:3 – 49 Перфетти (Моррисси)

Даллас – Сан-Хосе – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

  • 1:0 – 18 Хейсканен (Хинтц, Бенн)
  • 2:0 – 23 Кивиранта (Бек, Факсу)
  • 3:0 – 26 Бенн (Робертсон, Хинтц)
  • 4:0 – 36 Робертсон
  • 5:0 – 55 Рантанен (Стил)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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