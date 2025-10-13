iSport.ua
Еще одна африканская сборная вышла на ЧМ-2026

Сборная Ганы присоединилась к другим участникам мундиаля.
Сегодня, 08:59       Автор: Василий Войтюк
Мохамед Кудус
Мохамед Кудус

В последнем матче основного этапа квалификации на чемпионат мира 2026 года от Африки сборная Ганы гарантировала себе путевку на мундиаль.

Гана минимально обыграла сборную Коморских островов благодаря голу Мохаммеда Кудуса из Тоттенгема.

Как оказалось впоследствии, в этой игре Гану устраивал любой результат, ведь главный соперник – сборная Мадагаскара – свой матч проиграл.

Таким образом, Гана стала уже пятой африканской командой, которая вышла на ЧМ-2026, который должен пройти в следующем году на территории Мексики, Канады и США.

