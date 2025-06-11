iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Анчелотти вывел сборную Бразилии на чемпионат мира

Бразильцы дома принимали Парагвай.
Сегодня, 06:22       Автор: Митя Шитко
Сборная Бразилии / Getty Images
Сборная Бразилии / Getty Images

Сборная Бразилии по футболу в домашнем матче переиграла Парагвай в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

Единственный гол в поединке забил Винисиус.

Читай также: Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча

Благодаря победе бразильцы набрали 25 очков и поднялись на третье место в группе. Они гарантировали себе выход на ЧМ‑2026.

Парагвай прервал девятиматчевую беспроигрышную серию и опустились на пятую позицию (24 очка).

Напрямую на ЧМ‑2026 попадут шесть команд из южноамериканского турнира. Три из них уже определились: это Аргентина, Эквадор и Бразилия. Сборная, занявшая седьмое место, попадет в стыковые матчи.

Бразилия - Парагвай 1:0
Гол: Винисиус, 44. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сборная Чили потеряла шансы выйти на ЧМ-2026 Сборная Чили потеряла шансы выйти на ЧМ-2026
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча
Украина одержала победу над Новой Зеландией на товарищеском турнире Украина одержала победу над Новой Зеландией на товарищеском турнире

Видео

Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча
Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

ЧМ-202606:45
Сборная Чили потеряла шансы выйти на ЧМ-2026
ЧМ-202606:22
Анчелотти вывел сборную Бразилии на чемпионат мира
Украина02:50
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
Украина02:44
Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча
Украина02:03
Украина одержала победу над Новой Зеландией на товарищеском турнире
ЧМ-202601:10
Отборочный турнир ЧМ-2026: Нидерланды разнесли Мальту, победы Австрии и Румынии, Польша уступила Финляндии
Украина00:58
Украина вышла на матч с Новой Зеландией с изображением Киева после массированного российского обстрела
Вчера, 23:55
Украина23:55
Левый Берег объявил о смене тренер после вылета из УПЛ
ЧМ-202623:50
Чемпионат мира-2026: все участники турнира
Украина23:45
Украина - Новая Зеландия: онлайн-трансляция матча товарищеского турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK