Анчелотти вывел сборную Бразилии на чемпионат мира

Сборная Бразилии по футболу в домашнем матче переиграла Парагвай в рамках квалификации чемпионата мира-2026.

Единственный гол в поединке забил Винисиус.

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Благодаря победе бразильцы набрали 25 очков и поднялись на третье место в группе. Они гарантировали себе выход на ЧМ‑2026.

Парагвай прервал девятиматчевую беспроигрышную серию и опустились на пятую позицию (24 очка).

Напрямую на ЧМ‑2026 попадут шесть команд из южноамериканского турнира. Три из них уже определились: это Аргентина, Эквадор и Бразилия. Сборная, занявшая седьмое место, попадет в стыковые матчи.

Бразилия - Парагвай 1:0

Гол: Винисиус, 44.

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