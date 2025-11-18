iSport.ua
Турция не позволила Испании провести турнир без пропущенных голов

"Фурия роха" прошла на мундиаль с двумя пропущенными.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Испания - Турция / Getty Images
Сборная Турции все же сумела удивить сборную Испании.

В текущем отоборочном турнире лишь Испания и Англия не пропускали голов до последнего тура.

Англичане завершили свою группу с восемью победами, 22 забитыми голами и нулем пропущенных, став второй командой в истории после Югославии с таким достижением.

Третьей могла бы стать сборная Испании, которая уверенно шла к этой цели, открыв счет уже на 4-й минуте. Однако спустя еще 38 минут "фурия роха" пропустила первый гол на этом турнире. 

Во втором тайме команды также разменялись голами, и завершили матч боевой ничьей 2:2. Испания напрямую попала на мундиаль, а Турции предстоит играть плей-офф.

Испания - Турция 2:2
Голы: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 - Гюль, 42, Озкан, 54

