Турция не позволила Испании провести турнир без пропущенных голов
Сборная Турции все же сумела удивить сборную Испании.
В текущем отоборочном турнире лишь Испания и Англия не пропускали голов до последнего тура.
Англичане завершили свою группу с восемью победами, 22 забитыми голами и нулем пропущенных, став второй командой в истории после Югославии с таким достижением.
Третьей могла бы стать сборная Испании, которая уверенно шла к этой цели, открыв счет уже на 4-й минуте. Однако спустя еще 38 минут "фурия роха" пропустила первый гол на этом турнире.
Во втором тайме команды также разменялись голами, и завершили матч боевой ничьей 2:2. Испания напрямую попала на мундиаль, а Турции предстоит играть плей-офф.
Испания - Турция 2:2
Голы: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 - Гюль, 42, Озкан, 54
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!