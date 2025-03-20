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Футбол

Сборная Японии первой пробилась на ЧМ-2026

"Синие самураи" досрочно завоевали путевку на Мундиаль.
Сегодня, 15:00       Автор: Антон Федорцив
Сборная Японии / Getty Images
Сборная Японии / Getty Images

За три тура до завершения квалификации национальная команда Японии вышла на чемпионат мира. Подопечные Хадзимэ Мориясу в 7-м туре группы C отбора обыграли Бахрейн (2:0) с голами Камады и Кубо.

Теперь в активе японской сборной 19 очков. "Синие самураи" стали недосягаемыми для четырех команд. Теоретически догнать японцев еще будет возможность сборная Австралии. Однако ниже второго места подопечные Мориясу не опустятся.

Сборная Японии в восьмой раз подряд пробилась на Мундиаль. Самым высоким достижением команды остается выход в 1/8 финала (трижды). ЧМ-2026 совместно проведут Канаду, США и Мексику.

ЧМ-2026, квалификация, АФК, группа C
Япония – Бахрейн – 2:0
Голы: Камада, 66, Кубо, 87

 

К слову, ранее Ребров отсеял лишних на матч плей-офф Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Японии

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