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Футбол

Довбик и Бондарь не попали в заявку Украины на матч с Бельгией

Команды сыграют за повышение в Дивизион А.
Сегодня, 09:43       Автор: Василий Войтюк
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 20 марта, состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии.

Поединок будет условно домашним для команды Сергея Реброва. Он пройдет в Испании, на стадионе Нуэва-Кондомина, стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку на матч.

  • Голкиперы: Лунин, Трубин, Ризнык.
  • Защитники: Конопля, Михайличенко, Сыч, Сваток, Забарный, Миколенко, Зинченко, Матвиенко.
  • Полузащитники: Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко.
  • Нападающие: Яремчук, Ванат.

В список не попали Артем Довбик, который заболел, и Валерий Бондарь, который занимался по индивидуальной программе.

 

Победитель двухматчевого противостояния поднимется в Дивизион А, где будут участвовать лучшие команды Европы.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча.

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