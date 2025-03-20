Довбик и Бондарь не попали в заявку Украины на матч с Бельгией
В четверг, 20 марта, состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии.
Поединок будет условно домашним для команды Сергея Реброва. Он пройдет в Испании, на стадионе Нуэва-Кондомина, стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку на матч.
- Голкиперы: Лунин, Трубин, Ризнык.
- Защитники: Конопля, Михайличенко, Сыч, Сваток, Забарный, Миколенко, Зинченко, Матвиенко.
- Полузащитники: Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко.
- Нападающие: Яремчук, Ванат.
В список не попали Артем Довбик, который заболел, и Валерий Бондарь, который занимался по индивидуальной программе.
Победитель двухматчевого противостояния поднимется в Дивизион А, где будут участвовать лучшие команды Европы.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча.
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