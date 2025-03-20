Довбик и Бондарь не попали в заявку Украины на матч с Бельгией

Команды сыграют за повышение в Дивизион А.

В четверг, 20 марта, состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии.

Поединок будет условно домашним для команды Сергея Реброва. Он пройдет в Испании, на стадионе Нуэва-Кондомина, стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку на матч.

Голкиперы : Лунин, Трубин, Ризнык.

: Лунин, Трубин, Ризнык. Защитники : Конопля, Михайличенко, Сыч, Сваток, Забарный, Миколенко, Зинченко, Матвиенко.

: Конопля, Михайличенко, Сыч, Сваток, Забарный, Миколенко, Зинченко, Матвиенко. Полузащитники : Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко.

: Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко. Нападающие: Яремчук, Ванат.

В список не попали Артем Довбик, который заболел, и Валерий Бондарь, который занимался по индивидуальной программе.

Победитель двухматчевого противостояния поднимется в Дивизион А, где будут участвовать лучшие команды Европы.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча.

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