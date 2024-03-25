Олимпийская сборная Украины потерпела поражение в спарринге с японцами

В понедельник, 25 марта, олимпийская сборная Украины U-23 провела в гостях спарринг с командой Японии U-23.

Матч состоялся в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока.

Подопечные Руслана Ротаня в контрольном поединке в рамках подготовки к футбольному турниру летней Олимпиады-2024 потерпели поражение со счетом 0:2.

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В первом тайме японцы выглядели острее, но не смогли реализовать свои моменты. Впрочем, результат азиатская сборная сделала во второй половине встречи, а счет в противостоянии открыла практически сразу после перерыва.

На 48-й минуте игрок японской команды перевел подачу с углового на дальнюю стойку, где мяч, отскочив от головы Кейна Сато, оказался в воротах. Окончательный результат встречи на 76-й минуте установил Сатоши Танака, который после череды ошибок у украинцев точно пробил в нижний угол из пределов штрафной.

Япония U-23 - Украина U-23 2:0

Голы: Сато, 48, Танака, 76

Япония U-23: Кокубо, Охата (Учино, 85), Баба, Секине, Сузуки, Ямада (Хиракава, 46), Сато (Коми, 78), Д. Фудзита, Мацуки (Венака, 78), Сомено (Хосоя, 46), Араки (Танака, 67)

Украина U-23: Фесюн (Ермаков, 60), Боль (Фарина, 46), Дидык (Дячук, 60), Мартынюк, Сыч (Маценко, 71), Назаренко (Федор, 71), Сигеев, Шостак (Кулиев, 46), Шулянский (Кащук, 60), Желизко, Кухаревич (Кулаковский, 71).

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей сборной Украины на Олимпиаде-2024.

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