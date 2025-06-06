iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гасперини официально возглавил Рому

Украинец Артем Довбик получил нового наставника команды.
Вчера, 18:13       Автор: Антон Федорцив
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Итальянская Рома определилась с главным тренером. Джан Пьеро Гасперини возглавил "волков", сообщает официальный сайт клуба.

Он заменил в должности Клаудио Раньери. Гасперини подписал с Ромой 3-летний контракт. "Волки" стали шестой командой в биографии алленаторе. Ранее он работал с Кротоне, Дженоа, миланским Интером, Палермо и Аталантой.

Наибольших успехов Гасперини добился во главе бергамасков. Он регулярно выводил Аталанту в Лигу чемпионов, а в прошлом году завоевал с "Богиней" трофей Лиги Европы. Дважды специалист был признан тренером года в Серии A.

Тем временем бывший тренер Ромы Иван Юрич может возглавить Аталанту вместо Гасперини.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Джан Пьеро Гасперини

Статьи по теме

Аталанта подтвердила отставку Гасперини Аталанта подтвердила отставку Гасперини
Гасперини открытым письмом попрощался с Аталантой Гасперини открытым письмом попрощался с Аталантой
Довбик стал героем интересного челленджа между голкиперами Ромы Довбик стал героем интересного челленджа между голкиперами Ромы
Рома согласовала трехлетний контракт с новым тренером Рома согласовала трехлетний контракт с новым тренером

Видео

Скандальный гол Вирца в видеообзоре матча Германия — Португалия
Скандальный гол Вирца в видеообзоре матча Германия — Португалия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Украина00:06
Молодежная сборная Украины одолела Испанию U-21 в спарринге
Вчера, 23:50
ЧМ-202623:50
Норвегия неожиданно разгромила сборную Италии в отборе к ЧМ-2026
Теннис23:34
Синнер обыграл Джоковича по пути в финал Ролан Гаррос
Другие страны23:18
Чемпион Европы-2020 вернулся на родину
Европа22:44
Боруссия Д не смогла приобрести Беллингема-младшего с первой попытки
Мотоспорт22:17
Острый на язык экс-функционер Формулы-1 может оказаться в MotoGP
Киберспорт22:00
NaVi переиграли очередных россиян в отборе к The International 2025 и сразятся с Aurora за финал
Европа21:29
Интер определился с целями на лето
Бокс20:58
Арум назвал наследника Ломаченко в легком весе
Европа20:19
МЮ улучшил предложение по нападающему Брентфорда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK