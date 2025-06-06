Гасперини официально возглавил Рому

Итальянская Рома определилась с главным тренером. Джан Пьеро Гасперини возглавил "волков", сообщает официальный сайт клуба.

Он заменил в должности Клаудио Раньери. Гасперини подписал с Ромой 3-летний контракт. "Волки" стали шестой командой в биографии алленаторе. Ранее он работал с Кротоне, Дженоа, миланским Интером, Палермо и Аталантой.

Наибольших успехов Гасперини добился во главе бергамасков. Он регулярно выводил Аталанту в Лигу чемпионов, а в прошлом году завоевал с "Богиней" трофей Лиги Европы. Дважды специалист был признан тренером года в Серии A.

Тем временем бывший тренер Ромы Иван Юрич может возглавить Аталанту вместо Гасперини.

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