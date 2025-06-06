iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-тренер Ромы может заменить Гасперини в Аталанте

Иван Юрич продолжит дело своего предшественника.
Сегодня, 12:26       Автор: Андрей Безуглый
Иван Юрич / Getty Images
Иван Юрич / Getty Images

Хорватский специалист Иван Юрич стал фаворитом на пост главного тренера Аталанты, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что бергамасков покинул Джан Пьеро Гасперини, который возглавил Рому.

Считалось, что его может заменить экс-тренер Ювентуса и Болоньи Тьяго Мотта, однако у руководства Аталанты были собственные идеи.

Иван Юрич считается чуть ли не учеником Гасперини, а потому было решено передать проект тренеру, который продолжить идти по стопам предыдущего наставника.

Ранее, напомним, Юрич тренировал Рому, а также Саутгемптон, откуда ушел, не сумев спасти клуб от вылета.

Также ранее Оболонь объявила об уходе главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Иван Юрич

Статьи по теме

Аталанта подтвердила отставку Гасперини Аталанта подтвердила отставку Гасперини
Гасперини открытым письмом попрощался с Аталантой Гасперини открытым письмом попрощался с Аталантой
Рома согласовала трехлетний контракт с новым тренером Рома согласовала трехлетний контракт с новым тренером
Новый тренер для Довбика: Рома договорилась с заменой Раньери Новый тренер для Довбика: Рома договорилась с заменой Раньери

Видео

Скандальный гол Вирца в видеообзоре матча Германия — Португалия
Скандальный гол Вирца в видеообзоре матча Германия — Португалия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Европа16:30
Болонья может купить сына легенды сборной Нидерландов
Легкая атлетика15:57
Украинские легкоатлеты попали под росийский обстрел Луцка
Европа15:30
Итальянские гранды заинтересованы в услугах лучшего бомбардира Серии А
Украина15:05
Канада - Украина: онлайн трансляция матча товарищеского турнира
Украина14:50
Лунин раскрыл главную задачу сборной Украины на турнир в Канаде
Европа14:38
Осимхен отклонил второе предложение из Саудовской Аравии
Бокс14:10
Теофимо Лопес назвал причину, почему отказался от боя с Хэйни
Европа14:08
Брентфорд отклонил предложение по своему лидеру
Формула 113:40
Талантливый юниор Ред Булл может досрочно получить суперлицензию
Бокс13:35
Стивенсон высказался о завершении карьеры Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK