Экс-тренер Ромы может заменить Гасперини в Аталанте

Хорватский специалист Иван Юрич стал фаворитом на пост главного тренера Аталанты, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что бергамасков покинул Джан Пьеро Гасперини, который возглавил Рому.

Считалось, что его может заменить экс-тренер Ювентуса и Болоньи Тьяго Мотта, однако у руководства Аталанты были собственные идеи.

Иван Юрич считается чуть ли не учеником Гасперини, а потому было решено передать проект тренеру, который продолжить идти по стопам предыдущего наставника.

Ранее, напомним, Юрич тренировал Рому, а также Саутгемптон, откуда ушел, не сумев спасти клуб от вылета.

Также ранее Оболонь объявила об уходе главного тренера.

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